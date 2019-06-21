Индекс промпроизводства в Курганской области за пять месяцев составил 104,3%

Объемы промышленного производства в Курганской области выросли в январе-мае этого года на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Это выше показателя по России в целом на 1,9% (индекс 102,4%), сообщает региональный департамент промышленности, транспорта и энергетики.

Наибольший рост объемов показывают предприятия добывающей промышленности – индекс промпроизводства составил 109,2%. Среди них лидерами стали АО «Далур» (112%)и ООО «Бентонит Кургана» (113,3%).

Индекс промпроизводства в обрабатывающей промышленности за пять месяцев составил 106,7%. В том числе на 20,8% выросло производство машин и оборудования, поставляемой для нефтегазового комплекса. Увеличение объемов выпуска продукции на 54,3% произошло в ООО «Курганхиммаш», на 24,9% – ООО «КАВЗ», 54,2% – ОАО «Завод «Старт». Положительную динамику показали ПАО «Курганмашзавод», Каргапольский машиностроительный завод, ОАО «Синтез», ООО «Предприятие «Сенсор» и ряде других.