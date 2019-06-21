Арбитражный суд оштрафовал Маслосырзавод «Славянский» на 200 тыс. рублей

Арбитражный суд Краснодарского края привлек к административной ответственности предприятие ОАО Маслосырзавод «Славянский» за нарушение изготовителем требований технических регламентов (ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб.

Как сообщает пресс-служба краевого управления Россельхознадзора, в 2018 году инспектор ведомства в рамках проверки качества и безопасности пищевой продукции в «Участковой больнице № 1» в поселке Виноградный отобрал для образца часть молочной продукции: творог с массовой долей жира 9% и питьевое молоко с массовой долей жира 2,5%.

В результате проверки было установлено, что изъятая продукция не соответствует требованиям ГОСТ по содержанию в ней растительных масел и жиров на растительной основе. Данная отклонение является нарушением разделов Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» и «О безопасности пищевой продукции». По данному факту в отношении ОАО Маслосырзавод «Славянский» был составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее «Ъ-Кубань» писал о решении Арбитражного суда Краснодарского края оштрафовать ОАО Маслосырзавод «Славянский» на 100 тыс. руб. за содержание растительных жиров в образцах кефира.

Марат Бабаев