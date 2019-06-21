Саратовские справороссы определились с кандидатами на сентябрьские довыборы

Саратовское региональное отделение «Справедливой России» определило трех кандидатов на дополнительные выборы, которые пройдут в сентябре этого года.

Как сообщает пресс-служба реготделения партии, на довыборы в по Заводскому одномандатному округу № 2, освободившемуся после ухода из регионального парламента депутата Вячеслава Володина, выдвигается помощник депутата облдумы Зинаиды Самсоновой эколог Илья Чугунов. От «Единой России» ему будет противостоять Татьяна Ерохина, уже работавшая в областном заксобрании в прошлом созыве.

На довыборы в Саратовскую городскую думу по одномандатному округу № 10, оставшемуся без депутата после ухода Алексея Березовского, справороссы выдвинули руководителя саратовского партийного Центра защиты прав граждан Светлану Березину. «Единая Россия» выдвинет по округу директора ОАО «Завод Нефтемаш» Александра Абраменко.

На дополнительные выборы в городской совет Петровска Саратовской области от «Справедливой России» пойдет Галина Лушникова.

Сергей Петунин