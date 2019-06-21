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Уфа. Башкортостан

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Мэрия Уфы ограничила возможность захоронений на Южном кладбище

С завтрашнего дня администрация Уфы ограничила погребения на кладбищах «Южное», «Южное-1», «Южное-2», «Южное-3», «Южное-4» и «Южное-5». Как сообщила пресс-служба мэрии, захоронения будут возможны «в пределах родственной ограды при наличии зарезервированного свободного места, либо по прошествии срока минерализации – 20 лет».

Основным кладбищем для погребения умерших станет «Северное – 2», отметили в мэрии.

Как следует из сообщения, причиной для ведения ограничений стал дефицит свободной земли на Южном кладбище. В настоящее время мэрия Уфы и минземимущества Башкирии согласовывают документацию по оформлению участков из земель сельхозназначения для организации нового кладбища.

Олег Вахитов


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