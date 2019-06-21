Депутатам горсовета Уфы предложат назвать улицу в честь бывшего вице-премьера

Врио главы республики Радий Хабиров подписал распоряжение об увековечивании памяти бывшего вице-премьера Башкирии, генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова, скончавшегося 14 мая в результате тяжелой болезни.

«За особые заслуги в области обеспечения безопасности правопорядка» правительству республики поручено организовать ежегодное проведение Всероссийского турнира по национальной борьбе «куреш» и конкурс начальной военной подготовки среди кадетских классов памяти Артура Ахметханова, назвать в его честь школу в деревне Турнали Салаватского района, а в селе Малояз — установить его бюст. Депутатам горсовета Уфы кабмин должен предложить рассмотреть вопрос о присвоении имени Артура Ахметханова одной из улиц города.

Артур Ахметханов родился в 1962 году в Салаватском районе Башкирской АССР. Окончил юридический факультет БашГУ по специальности «юрист-правовед», Академию управления МВД России. Начинал карьеру оперуполномоченным уголовного розыска, возглавлял Орджоникидзевское РУВД Уфы, республиканскую Госавтоинспекцию. В 2005-2008 годах работал заместителем министра внутренних дел. В 2008 году был переведен в Северную Осетию на должность главы регионального МВД. Осенью 2018 года был назначен вице-премьером правительства Башкирии, курировал вопросы безопасности, взаимодействия с МЧС, госкомитетом по юстиции, министерством молодежной политики и спорта.

Дарья Кучеренко