Спикер Госдумы обсудил с «Трансмашхолдингом» судьбу энгельсской «Тролзы»

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин обсудил с президентом компании «Трансмашхолдинг» Андреем Бокаревым вопросы вывода из кризиса энгельсского ЗАО «Тролза». Произодитель троллейбусов в настоящее время находится в режиме простоя. Его срок продлен до 30 июня.

«Трансмашхолдинг» называют одним из потенциальных инвесторов энгельсского предприятия. Об этом, в частности, сообщает депутат Госдумы Николай Панков. Он считает, что принимаемые меры не позволят погибнуть предприятию, а помощь господина Володина позволит сохранить рабочие места и трудовой коллектив.

Марина Ковалева