Губернатор Калининградской области поддержал эколога Королеву

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поддержал руководителя экологической общественной организации «Экозащита» Александру Королеву, уехавшую в Германию и попросившую там политическое убежище. Он призвал калининградцев, в первую очередь бизнесменов, собрать деньги и оплатить штрафы. А саму Александру Королеву — вернуться на родину и зарегистрировать «Экозащиту» в качестве иностранного агента. Напомним, госпожа Королева уехала за границу, опасаясь преследования из-за долга более чем на 1 млн руб. по пяти уголовным делам, шести исполнительным производствам и четырем решениям суда.

Антон Алиханов сделал заявление в своем Instagram, где отметил, что Александра Королева много полезного сделала для Калининграда. Губернатор сослался на региональное министерство природных ресурсов и экологии, которое «очень положительно характеризует Александру Евгеньевну», добавив, что «она входит в общественный совет министерства. Она очень профессиональный человек».

«Не всегда мы с ней соглашались, часто спорили, дебатировали»,— сказал глава региона. При этом выразил надежду, что «защищать экологию Балтийского моря мы будем вместе».

Губернатор напомнил, что именно «по инициативе Александры Евгеньевны Королевой присвоили статус особо охраняемых природных территорий, природных памятников нашим придорожным. И надеюсь, что Александра Евгеньевна вернется в регион и мы с ней вместе, я, она, другие наши коллеги, высадим еще не одну такую аллею».

Вместе с тем господин Алиханов полагает, что закон есть закон, его надо исполнять.

«Знаю,— сказал губернатор,— что штрафы эти возникли из-за того, что "Экозащита" не хочет соответствовать требованиям российского законодательства, в соответствии с решениями судов регистрироваться как иностранный агент. Я прошу и Александру Евгеньевну, и ее коллег, после того как мы, я уверен, быстро закроем вопрос со штрафами, оплатим их, соберем на это вместе ресурсы, организацию нужно будет, конечно, зарегистрировать как иностранного агента. Никакого ограничения для работы это не накладывает». Антон Алиханов заявил, что подает личный пример. «Я сегодня планирую встретиться с ее калининградскими коллегами и внести свою небольшую финансовую лепту в то, чтобы были погашены штрафы, за которые в отношении Александры Евгеньевны были возбуждены уголовные дела»,— сказал глава региона.

Подробнее о проблеме эколога Александры Королевой — в публикации “Ъ” «"Экозащите" вменяется миллион».

Александр Гмырин, Калининград