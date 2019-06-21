Подрядчиков по ремонту дорог в Челябинской области переведут на долгосрочные контракты

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих поручил региональному миндортрансу организовать работу по заключению долгосрочных контрактов на дорожные работы в Челябинской области. Об этом сообщается на сайте врио губернатора Челябинской области. В пресс-службе правительства региона уточнили, что контракты будут заключаться на три года, на период планирования областного бюджета.

Согласно информации на сайте Росавтодора, контракты «жизненного цикла» заключаются на строительство и содержание дорожной сети сроком до 5 лет. Договор предполагает выполнение работ по проектированию, конструированию, последующему обслуживанию и ремонту объекта.

Врио губернатора Алексей Текслер считает, что перевод подрядчиков по ремонту дорог на долгосрочные контракты позволит избежать ситуаций, подобных той, что сложилась в Челябинске. «В течение трех месяцев городские власти, ответственные за это направление, “боролись” с ФАС, вместо того чтобы подготовить правильно документы и приступить вовремя к дорожным работам. Готовиться к дорожному сезону необходимо заранее, чтобы не заниматься бумажной волокитой в период, когда должны вестись активные строительно-монтажные работы», – подчеркнул Алексей Текслер.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», власти Челябинска провели закупку на ремонт дорог в городе с отставанием в 2,5 месяца из-за того, что челябинское УФАС дважды отменяло результаты торгов. В итоге победителем стало ООО «Нижавтодорстрой» (Нижний Новгород). До 25 октября компания должна отремонтировать 18 улиц в городе и освоить 827,7 млн руб. Общий дорожный фонд Челябинской области в 2019 году составил 16,6 млрд руб.