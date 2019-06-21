Пермскому краю требуется дополнительно 35 млрд рублей для успешного выполнения нацпроектов

Для достижения показателей результативности национальных проектов в Прикамье необходимо дополнительное софинансирование со стороны федерации в размере 35 млрд руб. на 2019–2021 годы. Эти средства планируется направить на создание новых мест в общеобразовательных школах и детских садах, строительство новых поликлиник, благоустройство территорий, ликвидацию несанкционированных свалок, строительство новой сцены театра, а также на расселение аварийных жилых домов.

В целом реализация показателей национальных проектов в Прикамье в 2019–2021 годах оценивается в 85 млрд руб. По данным министерства финансов края, в настоящий момент за счет всех источников финансирования на реализацию национальных проектов в регионе предусмотрено 44 млрд руб., из них 25,9 млрд — это средства, которые уже планируется направить Пермскому краю из бюджета РФ на 2019—2021 годы. При этом из бюджета Пермского края может быть выделено еще 6 млрд. Вместе с этими средствами на сегодня финансирование национальных проектов в Прикамье составит 50 млрд руб.

На текущий момент в ходе реализации нацпроектов израсходовано почти 1,2 млрд руб., 991 млн из которых — из федерального бюджета. «Из федерального бюджета средства поступают в момент оплаты выполненных работ. Соответственно, Пермский край тоже не дает авансов, а оплачивает работу по факту выполнения»,— отметила министр финансов Пермского края Елена Чугарина, слова которой приводит пресс-служба краевого правительства.

Правительством РФ установлен предельный уровень софинансирования для Пермского края при реализации национальных проектов на первые три года — 95% за счет федерального бюджета, а остальные 5% — за счет региона. Прикамье принимает участие во всех 12 нацпроектах.