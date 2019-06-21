На Кубани местного жителя будут судить за контрабанду наркотиков

На одной из улиц Крымска полицейские задержали местного жителя после того, как курьер передал ему посылку из соседнего государства, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Сотрудники полиции изъяли конверт, в котором находился светло-серый порошок массой 15г. Экспертиза показала, что это был синтетический наркотик, который используют для изготовления спайса.

Задержанного до суда заключили под стражу, ему грозит до 20 лет колонии. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Дарья Голякова