Минсельхоз РФ выделит Курганской сельхозакадемии 200 млн рублей на выплату долгов

Министерство сельского хозяйства России дополнительно направит Курганской государственной сельскохозяйственной академии им. Т.С. Мальцева (КГСА) 200 млн руб. За счет этих средств планируется выплатить долги по стипендиям и улучшить финансово-хозяйственное положение вуза. Об этом сообщил глава федерального ведомства Дмитрий Патрушев во время визита в Курган. По его словам, деньги академия получит уже в июле.

«Мы уделяем колоссальное внимание развитию аграрной науки и будем оказывать максимально возможную поддержку Курганской сельскохозяйственной академии. Надеюсь, что этот вуз станет «alma mater» еще для многих высококлассных специалистов и ученых, которые внесут вклад в развитие агропромышленного комплекса России»,- цитирует господина Патрушева пресс-служба правительства Зауралья.

Ранее врио губернатора Курганской области Вадим Шумков и министр сельского хозяйства РФ обсуждали проблемы вуза в Москве. Речь идет о большой кредиторской задолженности, долгах по стипендиям и неудовлетворительной материально-технической базе. В плане первоочередных мероприятий по развитию вуза в этом году, помимо дополнительного финансирования, предусмотрены меры по оптимизации работы академии, ремонту ряда объектов на ее территории и увеличению количества студентов на 125-150 человек к сентябрю 2020 года.