Foxconn нашла сменщика своему гендиректору, который идет в президенты Тайваня

Преемником основателя и бессменного главы Foxconn Терри Гоу станет нынешний глава подразделения производства микрочипов Лю Юнвей, сообщает агентство Reuters. Сам Гоу при этом сохранит место в правлении компании.

Терри Гоу заявил в апреле, что отойдет от повседневного управления компанией, созданной им 45 лет назад. Причиной тому стало желание бизнесмена выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Тайваня. Выборы в стране пройдут в январе 2020 года. «В последующие четыре года я хочу посвятить то, чему я научился за последние 40 лет, Тайваню»,— заявил господин Гоу. На годовом собрании акционеров, состоявшемся сегодня, 21 июня, он также отметил, что передаст управление компанией новому составу операционного комитета.

Кирилл Сарханянц