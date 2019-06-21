Поветкин проведет бой в Саудовской Аравии 12 июля

Олимпийский чемпион и бывший регулярный чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Александр Поветкин проведет бой 12 июля в Саудовской Аравии, сообщила промоутерская компании World of Boxing Promotions. Имя соперника будет названо позже.
Бой станет частью вечера бокса в Джидде. Встреча пройдет настадионе «Король Абдалла Спортс Сити» вместимостью в 62 тыс. человек.
https://twitter.com/worldofbox/status/1141989207126237186
На счету Поветкина 34 победы (из них 24 — нокаутом) и два поражения. В сентябре 2018 года россиянин проиграл британцу Энтони Джошуа и потерял возможность выиграть три титула чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе.
Подробнее о проигранном бое — в публикации “Ъ” «Александр Поветкин удостоился нокаута».
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