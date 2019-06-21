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Незаконная деятельность очередного «теневого» банкира пресечена в Петербурге

Сотрудники «экономической» полиции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти изобличили и задержали злоумышленника, специализирующегося на незаконной банковской деятельности.

Как сообщили в региональном главке, было установлено, что 36-летний подозреваемый осуществлял незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств через подконтрольную юридическую фирму в течение года. За это время он извлек доход на сумму более 9 млн рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге задержаны «теневые» банкиры, подозреваемые в обналичивании 129,5 млн руб.

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