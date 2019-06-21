Горячая атмосфера

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает о том, как путешествие по кубинской столице может повлиять на отношение в коллективе.

И вновь сегодня Гавана, которая отмечает в этом году 500 лет со дня основания. Обычно знакомство со столицей острова Свободы начинается с исторического центра города, который в 1982 году был провозглашен ЮНЕСКО достоянием человечества. Здесь прекрасно сохранились архитектурные шедевры различных стилей, здания, возведенные на протяжении пяти веков.

Путешествие по Гаване — это путешествие по истории — от узких улочек XVI века колониальной эпохи до современных проспектов и площадей. Благодаря удачному географическому положению, Гавана — идеальное место для проведения выставок и конференций. Недаром ежегодно на Кубу приезжают более 1,5 млн туристов из Америки, Европы, Китая, Японии и, конечно, России. Однажды на площади Революции я встретил знакомых, представителей известной на родине компании. Прилетели они вроде как на симпозиум, организованный их фирмой, но уверенно направлялись в музей рома. А почему бы, собственно, и нет?

Думаю, любой корпоратив, проведенный на острове Свободы, безусловно, закалит коллектив горячей атмосферой и духом сплоченности. Способствовать этому будут легендарные лозунги Че Гевары и Фиделя Кастро, превративших кубинцев в большую нерушимую семью. А если совсем серьезно, то это, конечно же, интересно — узнать друг друга заново, к чему кубинская столица, да и весь солнечный остров располагают на каждом шагу улыбками, танцами, кухней, своим радушием и неповторимой аурой Карибского моря и Атлантики. Такой коктейль запомнится навсегда.