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Экс-директор УФСП по Саратовской области подозревается в злоупотреблении полномочиями

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора областного УФПС - филиала ФГУП «Почта России». Булат Ахметзянов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Как сообщили в СУ СК, директор УФПС, используя свое служебное положение, поручал своему подчиненному под угрозой увольнения выполнять работу, не обусловленную ее трудовым договором: заниматься воспитанием его детей, оказывать

различную помощь семье в «домашних» делах.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокуратуры Кировского района и УФСБ. Ведутся следственные действия.

Марина Ковалева


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