После схода вагонов в Нижегородской области возбуждено уголовное дело

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта после схода с рельсов шести полувагонов грузового поезда 20 июня. Как сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК, ущерб был причинен железной дороге, собственникам вагонов и грузов.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 263 УК РФ, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Напомним, происшествие случилось около 14:00 на перегоне Тарталей – Каменищи. Пострадавших нет, в полувагонах перевозили уголь. Движение по железной дороге в обе стороны восстановили около 3:20 в ночь на 21 июня. По информации Горьковской железной дороги, в пути задерживаются пассажирские поезда №133 Казань – Санкт-Петербург и №82 Москва – Улан-Удэ.

Анастасия Еремина