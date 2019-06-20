Шесть вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Нижегородской области

Как сообщает Приволжское следственное управление на транспорте, шесть вагонов с углем грузового поезда №2185 сошли с рельс на перегоне Тарталей – Каменищи в Бутурлинском районе Нижегородской области. Пострадавших нет, движение поездов временно приостановлено.

Происшествие случилось около 14:00 20 июня. Сумма ущерба устанавливается, проводится проверка. На месте работает следственно-оперативная группа следователей и криминалистов.

По информации Горьковской железной дороги, был нарушен габарит соседнего пути. Задержек пассажирских поездов в настоящее время нет.

Анастасия Еремина