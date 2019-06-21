Улицу Жуковского в Петербурге отремонтируют за 46 млн рублей

В пятницу, 21 июня, начались ремонтные работы на улице Жуковского в Центральном районе Петербурга. Дорожникам предстоит обновить 0,86 км проезжей части, а также 2,63 тыс. кв. м тротуара. Работы на объекте по госконтракту за 46,5 млн рублей выполнит ЗАО «АБЗ-Дорстрой», сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

В связи с ремонтом по улице Жуковского на участке от Литейного до Лиговского проспекта с 21 по 26 июня будет ограничено движение транспорта, без перекрестков с улицей Маяковского и улицей Восстания. С 27 по 30 июня движение по улице Жуковского от Литейного проспекта до улицы Маяковского, включая перекресток с улицей Чехова, а также от улицы Маяковского до улицы Восстания и от Восстания до Лиговского проспекта, включая перекресток с улицей Радищева будет полностью прекращено.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в связи с началом дорожного ремонта в центре Петербурга до 15 октября также ограничено движение по набережной канала Грибоедова.