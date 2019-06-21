За свою актерскую карьеру блистательная Мерил Стрип получила 3 статуэтки «Оскар» и 21 номинацию на эту премию — больше, чем кто-либо из ее голливудских коллег. Каждый фильм с ее участием — настоящее событие (второй сезон сериала «Большая маленькая ложь» не стал исключением), а 70-летний юбилей звезды — повод еще раз увидеть ее на экране. «Коммерсантъ Стиль» вместе с онлайн-кинотеатром ivi собрал коллекцию фильмов с легендой мирового кино.

«Простые сложности»

Мерил Стрип, Алек Болдуин и Стив Мартин — великолепная троица сыграла в этой комедии любовный треугольник. У владелицы ресторана Джейн после развода наконец появился симпатичный поклонник. И все бы шло хорошо, но одновременно экс-муж тоже начал оказывать ей недвусмысленные знаки внимания. Героине предстоит непростой выбор — вернуться к «проверенному» бывшему супругу или начать новую жизнь.

«Железная леди»

За роль Железной леди Мерил Стрип получила премии «Оскар» и «Золотой глобус». В фильме зрители видят Тэтчер в разные годы ее жизни: совсем юную и горячую Маргарет, жесткого и принципиального премьер-министра на пике политической карьеры и, наконец, потерянную пожилую леди, которая страдает от деменции и пытается справиться с потерей мужа. Пожалуй, исполнить все эти роли действительно могла только Мерил Стрип.

«Мэри Поппинс возвращается»

Этот фильм вошел в список лучших картин 2018 года по версии Американского института киноискусства. Мерил Стрип исполнила в нем яркую роль эксцентричной пятиюродной сестры Мэри Поппинс. По сюжету малышка Джейн Бэнкс выросла, теперь у нее самой трое детей. Лучшая в мире няня снова спешит к ней на помощь, да еще и не забывает о своей сестре и друзьях.

«Дьявол носит Prada»

Мерил Стрип в роли жесткого главреда модного журнала, Энн Хэтауэй — в роли ее юной и неопытной помощницы Энди. Героиня Стрип Миранда Пристли действительно кажется настоящим дьяволом: она не прощает подчиненным даже малейшей ошибки и подчас требует от них невозможного. Но однажды Энди удается разглядеть за образом властной и безжалостной руководительницы обычную уставшую женщину.

«Mamma Mia! 2»

Во второй части фильма героини Мерил Стрип, Донны Шеридан, уже нет в живых. Ее дочь Софи пытается разобраться в своих чувствах к отцу будущего ребенка. Для этого она обращается к близким с просьбой рассказать, как перенесла известие о беременности ее мать. Благодаря этим воспоминаниям лучезарная и энергичная Донна снова появляется на экране.