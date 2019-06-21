На третий этап благоустройства парка в Таганроге выделят 60 млн рублей

Администрация Таганрога ищет подрядчика для третьего этапа благоустройства Приморского парка, следует из документов на портале госзакупок.

На завершающий этап благоустройства городские власти планируют потратить более 60 млн руб. Средства выделят из городского, регионального и федерального бюджета.

Подрядчик должен будет высадить в парке можжевеловые кустарники, барбарис, сирень и розы, выстелить газон, и новое тротуарное покрытие. В парке также отремонтируют медпункт, установят навесы, раздевалки, скалодром и подъемники. Работы подрядчик должен выполнить к декабрю 2019 года.

Дарья Голякова