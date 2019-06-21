Расстрелявших из автомата посетителей кафе на Кубани мужчин признали виновными

Краснодарским краевым судом с участием коллегии присяжных заседателей вынесен обвинительный вердикт в отношении 35-летнего Александра Ситавичуса и 33-летнего жителя Керчи Алексея Миронова. Ситавичус признан виновным в убийстве трех человек общеопасным способом (п. п. «а, е» ч. 2 ст.105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Миронов – в пособничестве в убийстве (ч. 5 ст. 33, п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, в суде было установлено, что в ночь на 31 декабря 2018 года мужчины отдыхали в кафе станицы Ладожской Усть-Лабинского района. Там между ними и группой других посетителей произошел конфликт. Участники драки нанесли друг другу побои, после чего Ситавичус с Мироновым ушли, но через некоторое время вернулись в кафе с автоматом, ножом и боеприпасами.

Ситавичус, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу из автомата Калашникова, убив посетителя кафе и ди-джея. Вооруженный ножом Миронов в это время находился позади стрелка и обеспечивал его безопасность. После этого Ситавичус вышел на улицу и убил выстрелом из автомата сидящего в автомобиле 18-летнего незнакомого ему молодого человека. После этого стрелок спрятал оружие и боеприпасы в лесополосе.

Мужчин задержали по горячим следам. Гособвинителю краевой прокуратуры удалось убедить коллегию присяжных заседателей в виновности подсудимых. Обсуждение последствий вердикта состоится 27 июля 2019 года. Ситавичусу и Миронову грозит высшая мера наказания.

Дмитрий Михеенко