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Фото: Архив пресс-службы

Прямая трансляция показа Christian Dior, весна-лето 2020

Увидеть величие кутюра в мужском гардеробе можно будет в 18:00 по Москве

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Сегодня в Париже креативный директор мужской линии Dior Ким Джонс покажет новую коллекцию. Судя по тизерам в социальных сетях дома, Ким Джонс основательно поработал с архивами, чтобы представить образ мужчины новейшего времени. Дефиле пройдет в Институте арабского мира. Над сет-дизайном работал американский художник и основатель архитектурного бюро Snarkitecture и компании Films of the Future Дэниел Аршам. Онлайн-трансляция показа начнется в 18:00 по московскому времени на сайте «Коммерсантъ Стиль».


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