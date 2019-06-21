Прямая трансляция показа Christian Dior, весна-лето 2020 Увидеть величие кутюра в мужском гардеробе можно будет в 18:00 по Москве

Сегодня в Париже креативный директор мужской линии Dior Ким Джонс покажет новую коллекцию. Судя по тизерам в социальных сетях дома, Ким Джонс основательно поработал с архивами, чтобы представить образ мужчины новейшего времени. Дефиле пройдет в Институте арабского мира. Над сет-дизайном работал американский художник и основатель архитектурного бюро Snarkitecture и компании Films of the Future Дэниел Аршам. Онлайн-трансляция показа начнется в 18:00 по московскому времени на сайте «Коммерсантъ Стиль».