Глава Адыгеи: «Прямая линия с Президентом РФ – это объективный индикатор эффективности нашей работы»

Сегодня рабочий график Главы Адыгеи был посвящен главному общественно-политическому событию страны – 17-й Прямой линии с Президентом РФ Владимиром Путиным.



Мурат Кумпилов был готов подключиться к диалогу и ответить на вопросы, касающиеся региона. На связи также были премьер-министр РА, вице-премьеры РА, отраслевые министры, главы муниципальных образований.

По мнению Мурата Кумпилова, формат Прямой линии подчеркивает важность взаимодействия всех уровней власти в выполнении задач Президента РФ и дает дополнительную возможность синхронизировать усилия федеральных и региональных структур по решению актуальных для людей вопросов.

Поручения Президента страны, обозначенные в ходе Прямой линии, социально ориентированы, сосредоточены на гармонизации общественных отношений и отвечают запросам населения. За каждым конкретным вопросом стоит решение масштабных задач в рамках национальных проектов. Они касаются демографической политики, здравоохранения, экологии, жилищно-коммунального хозяйства, транспортной, а также инженерной инфраструктуры, поддержки реального сектора экономики, других сфер деятельности.

Мурат Кумпилов отметил, что все поднимаемые в ходе Прямой линии с Президентом вопросы актуальны для многих регионов. Они будут обобщены и проанализированы применительно к Адыгее для выявления и устранения возможных пробелов в работе.

«Прямая линия – это объективный индикатор эффективности нашей работы, адресатом которой должен быть человек. На это нас нацеливает Президент страны. Мы готовы отреагировать на все поручения главы государства, а также обращения жителей для повышения уровня жизни в Адыгее. При этом в республике налажена постоянная обратная связь с населением, используются все формы коммуникации, в том числе через социальные сети. Перед органами власти республики поставлена задача выстраивать свою деятельность в соответствии с интересами жителей Адыгеи, постоянно находиться в диалоге с населением. Такой комплексный подход позволяет формировать повестку нашей работы для решения актуальных вопросов, в том числе в рамках национальных проектов», – отметил Мурат Кумпилов.

Напомним, общение с населением в формате Прямой линии используется и в Адыгее. В этом году в ходе прямого эфира на ГТРК «Адыгея» Главе республики поступило более тысячи обращений. Все они были изучены, сформирован список поручений, организованы рабочие поездки в районы с инспекцией исполнения поручений Мурата Кумпилова.