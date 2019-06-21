«Справедливая Россия» выдвинет бывшего вице-губернатора в мэры Новосибирска

Новосибирское отделение «Справедливой России» одобрило кандидатуру бывшего вице-губернатора региона Виктора Козодоя для его выдвижения от партии на осенние выборы главы города, говорится в сообщении отделения. Кандидатуру господина Козодоя направят на согласование в президиум центрального совета «Справедливой России». В начале июля ее планируется утвердить на региональной конференции партии.

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года. К данному моменту в городской избирком подал документы о своем выдвижении только один кандидат — координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в регионе Сергей Бойко, решивший идти на выборы самовыдвиженцем. Ранее о своем желании баллотироваться заявили мэр-коммунист Анатолий Локоть, независимый депутат горсовета Наталия Пинус, координатор реготделения ЛДПР Евгений Лебедев, бизнесмен Сергей Проничев (Партия роста), общественник Олег Викторович (Партия дела), беспартийный член фракции ЛДПР в новосибирском заксобрании Дарья Украинцева («Зеленые») и др.

Подробнее о грядущих выборах мэра — в материале “Ъ-Сибирь” «Несистемная оппозиция системному оппозиционеру»

Илья Галагуз