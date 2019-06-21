Оксана Дмитриева не будет участвовать выборах губернатора Петербурга

Депутат ЗакСа Петербурга от «Партии роста» Оксана Дмитриева не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы губернатора города. Решение было принято по итогам заседания федерального политсовета партии. Об этом заявил заместитель председателя «Партии роста» Виктор Звагельский.

Как сообщает «Интерфакс», госпожа Дмитриева намерена сосредоточиться на предстоящих выборах в Госдуму РФ.

Напомним, что для участия в выборах главы Петербурга заявки в избирком подали уже 25 человек. Выборы губернатора Санкт – Петербурга состоятся 8 сентября.