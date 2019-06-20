Избирком зарегистрировал еще одного кандидата в губернаторы Петербурга

Избирком Петербурга зарегистрировал очередного кандидата на пост губернатора Санкт-Петербурга. Им стал Алексей Степанов, выдвинутый от партии «Национальный курс».

Напомним, что это уже 25-й кандидат на участие в выборах. Ранее в избиркоме зарегистрировали документы от врио губернатора Александра Беглова, Андрея Алескерова («Патриоты России»), Михаила Амосова («Гражданская платформа»), Владимира Бортко (КПРФ), Владимира Григорьева («Гражданская сила»), Николая Заборовского («Партия прогресса»), Олега Капитанова (ЛДПР), Владимира Козыро («Демократическая партия России»), Игоря Михайлова (самовыдвиженец), Андрея Петрова (партия «Родина»), Любови Посняченко («Коммунистическая партия социальной справедливости»). Кроме этого, баллотироваться в губернаторы намерены Павел Созинов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), предприниматель Александр Чухлебов («Партия социальных реформ – прибыль от природных ресурсов – народу»), самовыдвиженец Владислав Бузаров и еще несколько человек.

Выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября.