Теодор Курентзис покинет пост худрука Пермского театра оперы и балета

Теодор Курентзис уйдет с должности художественного руководителя Пермского театра оперы и балета до начала нового театрального сезона. В поступившем в “Ъ” сообщении указано, что он намерен «сосредоточиться на дальнейшем развитии оркестра и хора MusicAeterna».

«Коллектив не становится частью какой-либо из существующих институций, а формирует независимую структуру управления и будет осуществлять концертную деятельность, просветительскую работу и экспериментальные проекты в сфере музыки»,— заверили в пресс-службе MusicAeterna.

Господин Курентзис останется художественным руководителем Международного ежегодного Дягилевского фестиваля в Перми. Отмечается, что в ближайшее время «на сайте Пермского театра оперы и балета будет опубликовано обращение Теодора Курентзиса к коллективу театра и зрителям».

О его возможном уходе с поста говорили ранее. Слухи появились после того, как к деятельности по проектированию и строительству новой сцены Пермской оперы был привлечен театральный менеджер и предприниматель Владимир Кехман. Это вызвало недовольство господина Курентзиса. Тогда пермское ИА «Местное время» сообщило, что Теодор Курентзис намерен переехать в Санкт-Петербург, а также забрать с собой треть творческого коллектива. В пресс-службе Пермского театра говорили, что эти сведения не соответствуют действительности.

Теодор Курентзис стал художественным руководителем Пермского театра оперы и балета имени Чайковского в 2011 году. Контракт с ним был заключен до февраля 2021 года. Он также является основателем оркестра и камерного хора MusicAeterna.