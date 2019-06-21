Рост промышленного производства на Кубани за пять месяцев 2019 года составил 4,2%

В январе-мае текущего года рост промышленного производства в Краснодарском крае по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 4,2%. По данным Краснодарстата, рост добычи полезных ископаемых составил 9,2%. При этом добыча природного газа снизилась на 2,4%, нефти - на 9,4%. Увеличилась на 7,3% добыча гипса, в 1,5 раза – ПГС. Рост производства в обрабатывающей промышленности составил 4,7%, в производстве пищевых продуктов произошло снижение на 11,3%.

В пищевой промышленности увеличилось производство мясных консервов (на 1,3%), вареных колбас (на 3,2%), сыров (на 4,5%) и сливочного масла (на 6,3%). Сократилось производство мяса птицы (на 1,8%), кондитерских изделий (на 7%), крупы (на 9,3%) и растительных масел (на 20,9%).

В сфере обрабатывающих производств наибольшее увеличение выпуска продукции отмечалось в производстве минеральных удобрений (на 6,9%), промышленных газов (аргона - на 15,2%, кислорода – на 21,0%) и товарного бетона (на 10,5%).

Василий Хитрых