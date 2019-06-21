Сотрудника управляющей компании из Ижевска обвиняют в хищении денег жильцов

Сотрудника управляющей компании ООО «Ижкар» обвиняют в хищении 687,7 тыс. руб. у жителей нескольких жилых домов на улицах Орджоникидзе, Коммунаров и Пушкинская в Ижевске. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации), сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По данным следствия, ООО «Ижкар» принимало плату за коммунальные услуги, предоставленные МУП «Ижводоканал». В период с сентября 2015 по октябрь 2017 года один из сотрудников компании присвоил обозначенную сумму, которую перечислили на расчетный счет организации. Следователи выясняют обстоятельства преступления, за совершение которого предусмотрено до четырех лет лишения свободы.