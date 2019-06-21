Застройка микрорайона «Первый» в Орловском районе оказалась под контролем губернатора

Губернатор Орловской области Андрей Клычков держит на личном контроле ситуацию с нарушением застройщиком ООО «Компания строймастер» сроков сдачи многоквартирных домов в микрорайоне «Первый» пригородного района, сообщили в региональном правительстве после обращения дольщиков на «Прямую линию с Владимиром Путиным». В облправительстве отметили, что еще 12 июня губернатор встречался с представителем участников долевого строительства домов в микрорайоне «Первый». Там с нарушением сроков возводятся три многоквартирных дома, которые находятся в разной стадии готовности.

В частности, строительство четвертой позиции завершено на 90%. В доме запроектировано 77 квартир. Предварительный срок сдачи — первое полугодие 2019-го. По объекту заключено 76 договоров, привлечено 55,5 млн руб. средств дольщиков. Многоквартирные дома второй и восьмой позиций (по 109 квартир в каждой) завершены на 60%. Их предварительный срок сдачи — четвертый и третий кварталы нынешнего года. Всего по второй позиции заключено 97 договоров, привлечено 68,3 млн руб. По восьмой — 104 договора, привлечено 75,2 млн руб., уточнили в облправительстве.

Напомним, что вчера управление СКР по Орловской области сообщило о начале сразу трех доследственных проверок по итогам прямой линии. В том числе, отметили в ведомстве, речь идет о нарушениях прав местных дольщиков застройщиком ООО «Компания стройсервис», которое более чем на полтора года нарушило сроки сдачи многоквартирных домов в микрорайоне «Первый».

Подробной о реакции губернаторов Черноземья на прямую линию с президентом читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Губернаторы проявили "эмпатию"».

Ирина Лобанова