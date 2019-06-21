«Уралсиб» ожидает наследника

«Уралсиб» останется частным: Центробанк не станет забирать его под свой контроль после смерти Владимира Когана. На работу банка это тоже не повлияет, заверили в «Уралсибе». Однако он находится под санацией, и регулятор будет искать нового инвестора. Прежде оздоровлением занимался сам Владимир Коган, который являлся основным владельцем акций банка. Что теперь будет с «Уралсибом»? И кому достанется бизнес Когана? Об этом — Иван Корякин.

«Кризис — это время зарабатывания денег», — говорил Владимир Коган в интервью газете «Коммерсантъ» в 2016 году. Тогда он неожиданно вернулся на банковский рынок, взял проблемный «Уралсиб» и фактически сам его вылечил — по крайней мере, это был первый случай, когда санацией занимался не банк, а бизнесмен. Он получил на это почти 90 млрд руб. в кредит.

И у Когана получилось: прошлым летом источник газеты «Ведомости» в «Уралсибе» говорил, что активный этап оздоровления позади. Тогда же появилась информация, что Коган болен — он перенес инсульт. В руках бизнесмена были почти 82% акций банка. Коган владел ими напрямую, а значит, проблем с наследованием бумаг не будет, говорит исполнительный директор UFG Wealth Management Андрей Пожитков: «Будут применяться стандартные наследственные механизмы российского брачно-семейного права. Вполне вероятно, что его российские наследники — как обязательные, так и по завещанию — что-то получат; плюс брачный договор — если у него была супруга, соответственно, брачная доля выделяется».

В правлении «Уралсиба» работает старший сын Владимира Когана — 30-летний Евгений. «Консервативного склада, не по годам зрелый», — так описывает его собеседник Forbes. Евгений Коган еще год назад сообщил Центробанку и Агентству по страхованию вкладов о болезни отца. К слову, он и принимал все управленческие решения в «Уралсибе» последние годы, говорят источники «Ъ». А раз у регулятора не возникало серьезных вопросов, то едва ли они появятся и сейчас.

Единственное — пока не определены наследники Владимира Когана. Этого ждет Центробанк, после чего примет решение о замене инвестора в рамках санации. Но вмешиваться в работу «Уралсиба» и уж тем более передавать его Фонду консолидации банковского сектора регулятор не станет, говорит руководитель практики банкротств и финансовой реструктуризации юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов: «Здесь мы имеем наследование, а не куплю-продажу. То есть Банк России, строго говоря, не может запретить переход корпоративного права, поскольку он связан не с волей двух сторон, а с тем трагическим событием, которое случилось.

Поэтому если Центральному банку теоретически не будет нравиться новый акционер, то, в принципе, ЦБ будет с этим жить».

Но Владимир Коган владел не только банком, но и долей в финансовой корпорации «Уралсиб», в которую, помимо кредитной организации, входит ряд сателлитов, включая пенсионный фонд и лизинговую компанию. Что будет с этой долей — сложный вопрос, ведь Коган владел ей через кипрские структуры, говорит специальный советник коллегии адвокатов Pen&Paper Сергей Гландин: «Другая ситуация сложилась с наследованием его участия в финансовой корпорации “Уралсиб”. Ею владеют через очень сложную систему кипрских компаний. Там тоже может быть все что угодно — например, компании второго порядка сами могут находиться под трастом, законодательство Кипра будет задействовано. Мы об этом можем не узнать по одной простой причине: финансовая корпорация “Уралсиб” — закрытое акционерное общество, и оно не обязано публиковать свою отчетность».

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Бизнес-империю Когана Forbes оценивает в $750 млн. Будут ли ее делить сыновья и как — помимо Евгения, это и младший Ефим — пока неизвестно. Завещание, пишет «Ъ», Владимир Коган оставил. Так что появления еще одного государственного банка пока ждать не стоит.

В мае чистая прибыль «Уралсиба» превысила 6 млрд руб., по объему активов он занимает 19-е место — 523 млрд руб.