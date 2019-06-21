Во время акций протеста в Тбилиси пострадали 240 человек

Замминистра здравоохранения Грузии Заза Бохуа сообщил, что в ходе протестов в Тбилиси пострадали 240 человек. Он уточнил, что среди пострадавших 80 сотрудников полиции.

По словам замминистра, которого цитирует Первый канал Грузинского телевидения, 102 человека остаются в клиниках. У большинства пострадавших травмы глаз, ушибы, вывихи. Состояние одного пострадавшего стабильно тяжелое, двум делают операцию.

Накануне в Грузии начались многотысячные протесты из-за визита в страну российских депутатов, которые приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Граждан страны возмутило то, что депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. К вечеру протестующие собрались возле здания парламента, угрожая штурмовать его и требуя отставки спикера, а также глав Службы госбезопасности и МВД. Грузинская оппозиция анонсировала «абсолютно мирный митинг с 19:00 в пятницу, 21 июня».

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «На холмах Грузии лежит ночной мятеж».

Депутат Сергей Гаврилов в интервью “Ъ” прокомментировал беспорядки в Грузии, вызванные его приездом.