Экспортом краснодарского чая заинтересовались Китай и Сербия

С начала этого года в Краснодарском крае было собрано около 2,5 тыс. тонн чая. Кубань единственный регион России, где производится эта сельскохозяйственная культура в промышленном объеме. Как сообщил в рамках заседания Межправительственной группы по чаю IGG on Tea, проходящей в эти часы в Сочи, министр сельского хозяйства края Федор Дерека, интерес к экспорту краснодарского чая проявили Китай и Сербия.

В 2019 году, по словам чиновника, сумма субсидий из краевого бюджета на развитие чайных плантаций составляет свыше 26 млн руб. Уже собрано культуры на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, до конца этого года планируется утвердить стандарт «Краснодарский чай». Он основан на «советских» стандартах в купажной смеси, где под каждый сорт определен обязательный процент чайного листа, выращенного на Кубани.

Василий Хитрых