Ростове в этом году планируют ввести 1,3 тыс. квадратных метров жилья

На территории Ростова в этом году планируют ввести в эксплуатацию 1,3 тыс. кв.м. жилья, в том числе 958,9 тыс. кв.м. многоквартирного жилья (75 домов), сообщает пресс-служба администрации города. Это выше прошлогоднего показателя на 11,7 %.

«Перспективное планирование города определяет приоритеты в застройке. Сегодня наш город развивается благодаря строительству микрорайонов с социальной инфраструктурой», - приводит пресс-служба слова заместителя главы администрации по строительству Андрея Дикуна.

По объему вводимого жилья в Ростове лидируют ГК «ЮгСтройИнвест», ГК «Интеко», Объединение застройщиков Юга «ВКБ – Новостройки», Строительно-монтажное управление № 1, СК 10 ГПЗ, АСО «Комстрой», СК «Доннефтестрой», ГК «ПИК», Московская строительная компания, ГК «Сокол».

Дарья Голякова