«Кургансельмаш» в 2018 году сократил убытки в семь раз

В 2018 году чистый убыток ОАО «Кургансельмаш» составил 3,5 млн руб., что более чем в семь раз меньше чем в 2017 году (26,7 млн руб.).

Согласно отчету о деятельности предприятия в 2018 году, опубликованному на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, выручка от продаж составила 66,6 млн руб., что почти на 20 млн руб. меньше чем в 2017 году (84,4 млн). Кредиторская задолженность «Кургансельмаша» сократилась в 1,7 раза – с 61,5 млн руб. в 2017 году до 35,1 млн руб. в 2018-м (из них 27,1 млн долг перед подрядчиками и поставщиками). Дебиторская задолженность снизилась за год на 2,1 млн, до 7,7 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в ноябре 2018 года налоговые органы потребовали признать ОАО «Кургансельмаш» банкротом из-за долга в 2,4 млн руб. В январе этого года Арбитражный суд региона отказался вводить наблюдение на предприятии. В марте сменился владелец «Кургансельмаша» – учредителем стало ЗАО «Энергомашинвест», которому также принадлежит ЗАО «Курганспецарматура». Новое руководство пообещало увеличить производство и поднять зарплаты работникам предприятия.