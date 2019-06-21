Глава Кубани Вениамин Кондратьев прокомментировал критические замечания Владимира Путина

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев после прямой линии с президентом России высказал свое мнение о ситуации в социальной сфере края, сообщила пресс-служба администрации края. По мнению главы края, здравоохранение региона развивается успешно. Накануне президент России Владимир Путин назвал Краснодарский край в числе регионов, где произошло существенное (на 25%) сокращение количества учреждений амбулаторно-поликлинической сети.

Губернатор Вениамин Кондратьев в своем комментарии заметил, что выявление болезней, их своевременная диагностика и правильное лечение влияют на качество жизни. «За последние пять лет на Кубани количество офисов врачей общей практики выросло на 60%, со 159 до 256, а врачебных амбулаторий – более чем на 24%, с 213 до 265. Мы видим востребованность у населения этих медицинских учреждений», – уточнил глава края.

Министерство здравоохранения края сообщило, что на самом деле сеть первичного звена амбулаторно-поликлинической помощи сохранилась и даже расширилась. «За последние пять лет для достижения целевых показателей «дорожной карты» по соглашению между Министерством здравоохранения России и администрацией нашего региона было проведено укрупнение медицинских организаций, которое привело к сокращению количества юридических лиц на 25%, но не самих учреждений первичного звена! Это сделано для того, чтобы уменьшить административный аппарат и сделать более мощным финансирование именно медицинской составляющей, улучшить доступность и качество медицинской помощи пациентам», – сообщил краевой минздрав.

Анна Перова, Краснодар