Общественница из Миасса подала документы на участие в выборах губернатора Челябинской области

Жительница Миасса Татьяна Якимова выдвинула свою кандидатуру для участия в выборах губернатора Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба областной избирательной комиссии.

Татьяна Якимова известна в Миассе своей гражданской активностью. Она организовала протестный митинг в защиту озера Тургояк, на который пришли более 1,5 тыс. человек. В феврале госпожа Якимова вышла с вилами в руках на одиночный пикет против строительства Круглогорского ГОКа. Также она дважды участвовала в конкурсе по отбору кандидатов на пост мэра Миасса и судилась за право работать в мэрии.

Татьяна Якимова стала первой женщиной, подавшей документы на участие в выборах губернатора Челябинской области. Кроме госпожи Якимовой, свои кандидатуры выдвинули 11 человек: самовыдвиженцы – Алексей Текслер, Андрей Аюпов, Александр Лебедев и Сергей Морозов, член ЛДПР Виталий Пашин, от «Родины» – Сергей Смышляев, от Партии пенсионеров – Сергей Фирстов, представитель КПРФ Константин Нациевский, руководитель реготделения «Яблока» Ярослав Щербаков, от партии «Гражданская сила» выдвинулся Алексей Севастьянов, от движения «Социальная справедливость России» - Александр Комиссаров.