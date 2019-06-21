МИД РФ: оппозиция Грузии использовала визит российской делегации для устройства беспорядков

Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин считает, что радикальная часть грузинской оппозиции использовала визит делегации РФ на Межпарламентскую ассамблею православия для проведения беспорядков.

«Это лишний раз показывает эмоциональную заряженность радикальной части грузинских политиков, которые делают все, чтобы помешать нормализации отношений между Москвой и Тбилиси»,— приводит ТАСС слова господина Карасина. Он заверил, что российская сторона продолжит «методично, спокойно работать над налаживанием и активизацией наших отношений с Тбилиси».

Накануне в Грузии начались многотысячные протесты из-за визита в страну российских депутатов, которые приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Граждан страны возмутило то, что депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. К вечеру четверга протестующие собрались возле здания парламента, угрожая штурмовать его и требуя отставки спикера, а также глав Службы госбезопасности и МВД. Грузинская оппозиция анонсировала «абсолютно мирный митинг с 19:00 в пятницу».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов назвала Россию врагом и заявила, что те, кто способствует внутреннему конфликту, осуществляют российскую политику. Позднее она прервала свой визит в Белоруссию, чтобы «быть рядом со своим народом».

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «На холмах Грузии лежит ночной мятеж».

Депутат Сергей Гаврилов в интервью “Ъ” прокомментировал беспорядки в Грузии, вызванные его приездом.