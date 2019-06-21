В Челябинске планируют расширить список нарушений, за которые маршрутчиков лишают лицензий

Депутаты гордумы Челябинска выступили с инициативой по изменению регионального законодательства, чтобы расширить список нарушений, за которые можно лишать лицензий недобросовестных перевозчиков.

Как сообщает пресс-служба представительного органа, сегодня муниципалитет имеет право по решению суда аннулировать свидетельство об осуществлении перевозок только в случае неоднократного (более пяти раз в месяц) нарушения перевозчиком расписания движения. По словам председателя гордумы Станислава Мошарова, эти пять раз надо зафиксировать и составить протокол, в итоге у муниципалитета нет возможности вовремя пресекать нарушения и наказывать маршрутчиков. Депутаты предлагают добавить к списку оснований еще три пункта: если за рулем автомобиля находится водитель, не заключивший трудовой договор с организацией-перевозчиком; если используется транспортное средство, которое не находится в праве собственности у перевозчика; при нарушении требований, прописанных в свидетельстве об осуществлении перевозок – выпуск на линию неисправных автомобилей, самовольное изменение маршрута и т. д.