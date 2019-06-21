«Культура обороне не помеха»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает о проекте «Щукин. Биография коллекции», который представлен в ГМИИ им. А.С. Пушкина и об идее организовать в усадьбе коллекционера музей.

Что ж, долгожданный выставочный проект, на время воссоединивший коллекцию Сергея Щукина, наконец, открыт. Выставка «Щукин. Биография коллекции» в основном здании ГМИИ им. А.С. Пушкина несомненно из категории must see — то, что необходимо увидеть. 450 работ из Москвы и Санкт-Петербурга. Помню, когда три года назад эти работы выставлялись в Париже, в Foundation Louis Vuitton, я жалел, что российские зрители такого перформанса не увидеть — слишком сложны отношения между Пушкинским и Эрмитажем, слишком это дорого, в конце концов. Однако добрая воля директоров обеих институций — Марины Лошак и Михаила Пиотровского — победила все сложности. И сейчас почти весь второй этаж основного здания на Волхонке занят собранием Сергея Щукина, к которому волей кураторов присоединились мощные коллекции его братьев: Ивана, Дмитрия и Петра.

Вот здесь вопросы есть: если Иван также собирал новую французскую живопись, то интересы других братьев лежали в области античности, малых голландцев, испанской живописи. Так что говорить о единстве выставочного пространства не приходится, что, кстати, подчеркивают там и сям выглядывающие из-под драпировок и ширм экспонаты постоянной коллекции музея, то копия античной скульптуры, то рамы картин, неснятых со стен. Разбирать всю экспозицию руководство музея не решилось. Очевидно, ее просто некуда размещать физически: в музее идет грандиозная реконструкция и запасников попросту не хватает.

Идея объединить коллекции всех четырех братьев явно идет от директора ГМИИ; крайне показательно, что на прошедшей «Прямой линии» с президентом Лошак обратилась с просьбой организовать в бывшей усадьбе Сергея Ивановича на улице Знаменка музей, как она сформулировала, «духа Щукиных». Президент мгновенно отреагировал: здание принадлежит Министерству обороны, вырывать его из общей хозяйственной схемы нецелесообразно. Но вот поручить Минобороны создать музей «духа Щукиных» вполне возможно — при участии Минкультуры и дирекции Пушкинского. По словам Путина, у Министерства обороны есть для этого необходимые средства, да и практика существования Студии военных художников имени Грекова говорит о том, что культура обороне не помеха.