Доля Марселя Юсупова в отеле Park city Ufa выставлена на продажу с дисконтом

Финансовый управляющий башкирского предпринимателя Марселя Юсупова, признанного банкротом, повторно выставил на продажу долю бизнесмена в ООО «Башкирия», которому принадлежит 50% уставного капитала ООО «Парк-сити Урал» (управляет апарт-отелем Park city Ufa рядом с ипподромом «Акбузат»). Повторный аукцион по продаже 99% уставного капитала общества назначен на 25 июля. Стоимость лота определена в 270 млн руб., заявки принимаются до 23 июля. Шаг аукциона — 5% от начальной цены лота.

В апреле актив выставлялся на продажу за 300 млн руб., но на аукцион не поступило ни одной заявки. Выручки в 2017 году общество не имело, чистая прибыль составила 852 тыс. руб.

Уставный капитал ООО «Башкирия» — 10 тыс. руб. Образовано, по данным kartoteka.ru, в 2007 году. 1% уставного капитала принадлежит Денису Юсупову.

Марсель Юсупов, владелец торгово-развлекательного комплекса «Иремель», торгово-выставочного комплекса «Аркаим», гостиничного бизнеса в Башкирии и Челябинской области, а также 50% уставного капитала Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури (работал под брендом «Индюшкин») был признан банкротом в сентябре 2018 года.

Ирина Самойлова