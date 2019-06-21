Главбуха одного из муниципальных учреждений Удмуртии осудили за хищение 2 млн рублей

Бывшего главного бухгалтера одного из муниципальных казенных учреждений Воткинска осудили за хищение 2 млн руб. из бюджета города, которое совершалось в период с марта 2017 по декабрь 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

В ходе следствия 43-летняя женщина признала свою вину в совершении преступления. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года условно. Кроме того, с осужденной полностью взыскали ущерб, причиненный городскому бюджету.