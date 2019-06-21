«Рифей» разъяснил ситуацию с вывозом мусора в Верхней Салде

Компания «Рифей» (отвечает за вывоз мусора на севере Свердловской области) выступила с заявлением после жалобы жительницы Верхней Салды на проблемы с вывозом мусора в городе. О проблемах женщина рассказала 20 июня во время «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. В компании подчеркнули, что вывоз отходов «осуществляется ежедневно».

«Нередко мы сталкиваемся с ситуацией, когда недобросовестные предприниматели из-за нежелания заключить договор на вывоз ТКО подбрасывают отходы на площадки жилых домов. В результате, зачастую они блокируют подход к бакам жителям и может создаваться впечатление, что отходы не вывозились транспортировщиком»,— пояснили в пресс-службе.

Во время прямой линии президенту показали фотографии переполненных мусорных контейнеров из Верхней Салды (Свердловская область). «Мусорная реформа не работает»,— написал автор обращения. «То, что вы показываете — это безобразие. Надо смотреть, в каких районах, в каких субъектах это происходит»,— возмущенно сказал президент.

Сразу после этого пресс-служба региональной прокуратуры сообщила о проверке соблюдения законодательства об обращении с ТКО, организованной Верхнесалдинской городской прокуратурой и Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратурой.На жалобу отреагировали и областные власти — в пятницу по поручению губернатора Евгения Куйвашева в Верхнюю Салду с проверкой поедет заместитель министра энергетики и ЖКХ Егор Свалов.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-Урал” «Урал вышел на связь с Владимиром Путиным»