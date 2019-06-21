Из Геленджика в Челябинск, Казань и Уфу запустили прямые рейсы

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» запустила прямые рейсы Челябинска в Геленджик и обратно, сообщает пресс-служба аэропорта Геленджик.

Рейс Челябинск - Геленджик будет выполняться один раз в неделю по четвергам: вылет из Челябинска в 13:00, прибытие в аэропорт Геленджик в 14:10. Обратный вылет из Геленджика в 15:10, прибытие в аэропорт Челябинск в 20:10. Для каждого аэропорта указано местное время прибытия. Время в пути составит около 3 часов.

Кроме того, перевозчик открывает прямые рейсы в Геленджик из Казани и Уфы.

Рейс из Казани будет осуществляться каждую субботу: вылет в 06:15, прибытие в Геленджик в 08:45. Обратный из Геленджика самолет вылетит в 16:50 и прибудет в аэропорт Казани в 19:10.

Улететь из Уфы в Геленджик можно будет также по субботам. Вылет из Уфы в 15:20 по местному времени, прибытие в аэропорт Геленджика в 15:50 по МСК. Обратный вылет из Геленджика в 09:45, прибытие в аэропорт Уфы в 14:15.

Летать по этим направления компания будет до конца сентября на самолетах Bombardier CRJ-200 на 50 мест.

Дарья Голякова