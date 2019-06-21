В «Агрокомплексе Ткачева» досрочно переизберут членов Совета директоров

На внеочередном общем собрании акционеров АО «Агрокомплекс им. Ткачева» будет поднят вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров общества и избрании новых, информация об этом опубликована в «Центре раскрытия корпоративной информации». Собрание намечено на 23 августа.

Члены Совета директоров агрокомплекса были избраны две недели назад, 7 июня, на годовом собрании акционеров. В него вошли: бывший губернатор Кубани и министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, Роман и Татьяна Баталовы (по данным СМИ, зять и дочь господина Ткачева), Любовь Ямщикова, директор общества Евгений Хворостина, Валентина Бабенко, Николай Хитрый, Нина Фирсткова, Наталья Пушкарь. Зачем потребовалось переизбирать только что избранный совет директоров в холдинге комментировать отказались. «Мы не комментируем хоздеятельность, компания чувствует себя прекрасно», - сообщил “Ъ-Кубань” директор общества Евгений Хворостина.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, убыток АО «Агрокомплекс им. Ткачева» в 2018 году составил 2,9 млрд руб. Это уже не первый год, когда общество заканчивает отчетный период с отрицательной прибылью, так убыток за 2017 год составил 2,1 млрд руб. В 2016 году прибыль агрокомплекса снизилась до 2,9 млрд руб. (в 2015 году — 6,7 млрд руб.). Выручка общества выросла на 3,3 млрд руб. с 46,7 млрд руб. в 2017 году до 50 млрд руб. в 2018 году, при этом себестоимость продаж составила 34,2 млрд руб. (рост на 2,9 млрд руб. по сравнению с годом ранее).

Андрей Ульченко