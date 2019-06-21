Заседание правления ТПП РФ

20 июня президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Федор Дегтярев принял участие в очередных заседаниях правления и совета ТПП РФ, на которых были обсуждены актуальные вопросы деятельности палат по поддержке бизнеса.



Главной темой заседания правления ТПП РФ стала коммерциализация технологий, продвижение инновационных проектов.

Сегодня свыше пятидесяти торгово-промышленных палат (в том числе Южно-Уральская ТПП) принимают участие в работе по содействию развитию инноваций, продвижению инновационных и высокотехнологичных проектов и компаний. В ЮУТПП этой деятельностью занимается центр интеллектуальной собственности, выступающий опорной организацией Роспатента в Уральском федеральном округе. В 2018 году по согласованию с Роспатентом и правительством Челябинской области на базе Южно-Уральской торгово-промышленной палаты создан Центр поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ), основной задачей которого является бесплатное консультирование по вопросам охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности. Для Челябинской области это совершенно новая структура. Создание и развитие таких центров во всем мире, в том числе и в Российской Федерации, инициировано Всемирной организацией интеллектуальной собственности, штаб-квартира которой находится в Женеве.

На заседании совета ТПП РФ обсудили роль и возможности системы торгово-промышленных палат в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Реализация проекта ТПП РФ «Развитие семейного предпринимательства» позволит вывести из «тени» значительную часть действующих предпринимателей России. Сегодня участники семейного бизнеса не мотивированы к официальному трудоустройству в своей компании в связи с крайне высокой зарегулированностью трудового законодательства и отсутствием доступной, понятной формы легализации отношений с государством. Как одно из решений этой проблемы ТПП РФ предлагает введение «семейного патента».

Пресс-служба Южно-Уральской ТПП