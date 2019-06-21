«Слова Владимира Путина практически хоронят ЕР»

Не банда, а ответственные люди: едва ли не единственным внутриполитическим аспектом «Прямой линии» стал вопрос о «Единой России». Он звучал нелицеприятно для партии власти. Президент Владимир Путин с этим не согласился, а сказал, что партийцы не боятся рисковать своим электоральным рейтингом и принимают нужные для страны законы. Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе считает, что Кремль фактически готов пожертвовать главной партией страны ради повышения собственной популярности.

Владимир Путин вдруг сам решил вернуть «Прямую линию» в политическое русло. Наверное, это правильный ход, потому как нужно было как-то разбавить разговоры про «денег нет», мусор, шаурму, водопровод и молодых мам с новорожденными детьми. Президент сам выбрал вопрос, снабдив его советующим комментарием, чтобы не подумали, что мы уходим от острых тем. Эти самые острые вопросы, полученные по СМС, организаторы «Прямой линии» выводят на экран, как бы демонстрируя свободу слова, мол, мы ничего не фильтруем и не цензурируем. Там было много всего интересного, например: «Правда ли, что все вокруг коррумпированы, как говорит Навальный?» Но Путин выбрал про главную партию страны. Вопрос звучал так: «Куда нас ведет банда патриотов из Единой России?» Тоже остро.

Путин ответил, что партийцы — никакая не банда, а ответственные за страну люди, причем настолько ответственные, что не бояться принимать непопулярные решения. Банда руководила, страной в 90-е, все развалила, развязала войну на Кавказе и так далее. Конкретных фамилий глава государства, правда, не назвал. Несмотря на то, что пассаж про 90-е не подкупает своей новизной, политическая тема действительно смогла хоть как-то оживить совсем скучную социально-ориентированную «Прямую линию». Если бы был не один, а хотя бы пять таких вопросов — было бы значительно веселее. Мы же помним, как это было раньше.

С одной стороны, может показаться, что Путин поддержал ЕР. Хотя на самом деле получается, что скорее наоборот. Сейчас принято считать, что рейтинг партии власти упал настолько, что ее даже не заявляют на выборы. Маскируют под независимых депутатов-хозяйственников. Но сейчас единороссы предстали в новом свете. По сути дела, президент объяснил электорату, почему партия непопулярна: потому, что люди, которые там состоят, готовы поступиться амбициями и рейтингом — они о России думают.

На самом деле, это не добрый для партии знак.

Слова Путина практически хоронят ЕР. Он подтверждает, что ей можно пожертвовать ради нужных для вертикали законов. А то, что он сказал, можно интерпретировать так: хорошая была организация, ничего не боялась, но свою миссию она выполнила. Ну, или почти выполнила. Ничего не поделаешь — теперь надо ее переформатировать. Дело в том, что именно партию проще всего подвергнуть реформе. Это же не силовые министерства и не армия. Чиновники просто перейдут в новую отреформированную структуру.

Сейчас много говорят о том, что ради спасения рейтингов высшей власти надо кем-то или чем-то пожертвовать. «Единая Россия» и есть главный кандидат. Это с каждым днем все очевиднее. Помните, некоторые видные партийцы отказывались голосовать за повышение пенсионного возраста, скрывались на больничном? Они же понимают, что звание ответственного политика дорогого стоит. Придется забыть о своих политических амбициях. Собственно, политик у нас в стране только один — Владимир Путин.