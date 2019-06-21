Поджигателю памятника Ельцина в Екатеринбурге отменили приговор

Смоленский областной суд отменил приговор гражданину Беларусии Игорю Щуке, осужденному к году исправительных работ за попытку в ноябре 2017 года поджечь памятник Борису Ельцину в Екатеринбурге. Об этом сообщили в незарегистрированной партии «Другая Россия», которая ранее взяла на себя ответственность за инцидент. Приговор отменили «за недостаточностью доказательств совершения преступления».

О попытке поджечь памятник стало известно 8 ноября. Мужчина, находясь в непосредственной близости от памятника, поджег содержимое пакета, находившегося у него в руках. Его задержали в Смоленске. Об этом представители движения сообщили в своей группе «ВКонтакте».

После акции Верх-Исетский райсуд постановил депортировать активиста из России. В конце ноября 2017 года Свердловский облсуд отменил постановление о депортации. «В силу договора между Российской Федерации и Республикой Беларусь от 08 декабря 1999 года «О создании Союзного государства», граждане государств-участников являются одновременно гражданами Союзного государства»,— поясняли представители суда решение.

Подробнее о поджоге памятника первому президенту — в материале “Ъ-Урал” «Борис Ельцин выдержал огонь»