Шумков поручил доработать план по повышению рождаемости в Курганской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков поручил доработать межведомственный план по повышению рождаемости, представленный на заседании совета по развитию здравоохранения 20 июня. Глава региона акцентировал внимание на том, что подход должен быть комплексным, сообщает пресс-служба правительства Зауралья.

По словам Вадима Шумкова, помимо мер поддержки – возмещение первого взноса молодым семьям по ипотеке, предоставления бесплатных участков для строительства дома, древесина или домокомплект по льготной стоимости – необходимо проводить работу по сохранению репродуктивного здоровья и семейных ценностей. Глава региона поручил также вовлечь в эту работу общественные организации и наладить взаимодействие с епархией.